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Кошелева сообщила об уходе из «Эджзаджибаши»

Источник:  Р-СпортКомментарии



«Это был мой первый сезон не в России. Я помню, как волновалась перед встречей с новой командой, помню все свои эмоции, когда первый раз входила в зал... Но когда увидела улыбки и доброту, которые подарили мне девочки при первой встрече, волнение ушло и больше не возвращалось. Спасибо «Эджзаджибаши», что приняли в свою семью! Спасибо за нашу работу, профессионализм, победы и поражения! Я нашла новых друзей, и моя семья в России всегда ждет вас в гости!» - сказала Кошелева.

Напоминаем, что ранее Кошелева выступала за краснодарское, московское и казанское «Динамо», а также «Заречье-Одинцово».  Также в составе национальной команды Татьяна становилась чемпионом мира (2010 год) и дважды - чемпионом Европы (2013, 2015 года). В составе «Эджзаджибаши» Кошелева стала обладателем золотых медалей клубного чемпионата мира.
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