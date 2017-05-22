Синодзука покидает «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Иппэй Синодзука покидает клуб, сообщает официальный сайт радиостанции «Спорт FM». Чемпионы России решили не продлевать контракт с 22-летним уроженцем Японии.

Синодзука пришел в «Спартак» в 2012 году и выступал за молодежный состав и «Спартак-2».

В нынешнем сезоне Синодзука забил один гол в 15 матчах ФНЛ за «Спартак-2» и один гол в восьми матчах за дубль в молодежном первенстве.

При этом в последний раз он выходил на поле 15 апреля за дубль в матче молодежного первенства с «Зенитом» (2:1).

В сезоне 2014/2015 в составе «Спартака-2» Синодзука стал победителем зоны «Запад» ПФЛ.

Кроме того, он дважды выигрывал молодежное первенство вместе с дублем (2013, 2017).