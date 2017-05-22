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Джанлуиджи Буффон: Ни одно очко не далось «Ювентусу» просто так

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал победу туринского клуба в серии А по итогам сезона 2016/17.

«Многие говорили, что судьба титула решена еще до старта сезона, но я с этим не согласен. Тот, кто никогда ничего не выигрывал думает, что все просто.

Конечно, мы были фаворитами, потому что «Ювентус» до сегодняшнего дня выиграл чемпионат Италии пять раз подряд. Однако, мы начали все с нуля. Строилась новая команда, которая боролась в каждом матче. Ни одно очко не далось «Ювентусу» просто так», – заявил капитан туринского клуба, слова которого приводит Football Italia.

В этом сезоне команда Массимилиано Аллегри закончила выступление в чемпионате страны, набрав 88 баллов и выиграла золотые медали серии А. 

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