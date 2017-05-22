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Петтис сразится против Морено на турнире UFC Fight Night 114 в Мексике

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UFC объявил о том, когда свой следующий поединок в промоушене проведет Энтони Петтис.

Его соперником на турнире UFC Fight Night 114 станет Брендон Морено. Шоу состоится 5 августа в Мехико (Мексика).

Отметим, что Петтис на данный момент имеет серию из трех побед кряду. За свою карьеру в ММА он провел 17 поединков, в которых одержал 15 побед и потерпел два поражения.

Морено не проигрывает с 2012 года. За его плечами в ММА также 17 поединков. 14 раз он одерживал победы и три раза проиграл.

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Сергей Ващенко
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