Александр Медведев: Не время и не место поднимать тему смены тренера сборной

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев после окончания чемпионата мира высказался о возможной смене главного тренера сборной России.

«Я думаю, что не время и не место поднимать эту тему. Уверен, тренерский штаб сделает выводы и из поражений, и из побед.

Есть над чем работать – это умение контролировать ход игры во время ведения в счете, умение соблюдать дисциплину вне зависимости от того, какая минута встречи идет, количество удалений было высоким, а это физически подкашивает команду», – приводит «Р-Спорт» слова Медведева.

Напомним, в субботу в полуфинале чемпионата мира сборная России проиграла Канаде (2:4), а накануне одержала победу над Финляндией (5:3) в матче за третье место.

Таким образом, второй год подряд сборная России стала бронзовым призером чемпионата мира.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча