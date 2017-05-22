Александр Медведев: Не время и не место поднимать тему смены тренера сборной
Член совета
директоров КХЛ Александр Медведев после окончания чемпионата мира высказался о
возможной смене главного тренера сборной России.
«Я думаю, что не время и не место поднимать эту тему. Уверен, тренерский штаб сделает выводы и из поражений, и из побед.
Есть над чем работать – это умение контролировать ход игры во время ведения в счете, умение соблюдать дисциплину вне зависимости от того, какая минута встречи идет, количество удалений было высоким, а это физически подкашивает команду», – приводит «Р-Спорт» слова Медведева.
Напомним, в субботу в полуфинале чемпионата мира сборная России проиграла Канаде (2:4), а накануне одержала победу над Финляндией (5:3) в матче за третье место.
Таким образом, второй год подряд сборная России стала бронзовым призером чемпионата мира.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Россия - Финляндия - 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)
Голы:
Гусев (Антипин, Ничушкин), 5:58 (1:0). Ткачёв (Ничушкин, Зуб), 21:48 (2:0 - мен.). Гусев (Панарин, Дадонов), 27:01 (3:0 - бол.). Киселевич (Наместников, Ничушкин), 28:16 (4:0). Рантанен (Филппула), 39:33 (4:1). Лехтонен (Ахо), 41:16 (4:2). Савинайнен (Рантанен, Ахо), 45:29 (4:3 - бол.). Кучеров (Гусев, Белов), 48:03 (5:3).
Место и дата
21 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция