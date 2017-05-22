Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Медведев: Не время и не место поднимать тему смены тренера сборной

Источник:  Р-СпортКомментарии

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев после окончания чемпионата мира высказался о возможной смене главного тренера сборной России.

«Я думаю, что не время и не место поднимать эту тему. Уверен, тренерский штаб сделает выводы и из поражений, и из побед.

Есть над чем работать – это умение контролировать ход игры во время ведения в счете, умение соблюдать дисциплину вне зависимости от того, какая минута встречи идет, количество удалений было высоким, а это физически подкашивает команду», – приводит «Р-Спорт» слова Медведева.

Напомним, в субботу в полуфинале чемпионата мира сборная России проиграла Канаде (2:4), а накануне одержала победу над Финляндией (5:3) в матче за третье место.

Таким образом, второй год подряд сборная России стала бронзовым призером чемпионата мира.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Россия - Финляндия - 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)

Голы:

Гусев (Антипин, Ничушкин), 5:58 (1:0). Ткачёв (Ничушкин, Зуб), 21:48 (2:0 - мен.). Гусев (Панарин, Дадонов), 27:01 (3:0 - бол.). Киселевич (Наместников, Ничушкин), 28:16 (4:0). Рантанен (Филппула), 39:33 (4:1). Лехтонен (Ахо), 41:16 (4:2). Савинайнен (Рантанен, Ахо), 45:29 (4:3 - бол.). Кучеров (Гусев, Белов), 48:03 (5:3).

Место и дата

21 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгений Малкин: Как победить канадцев? Пусть Знарок чаще летает в АмерикуЕвгений Малкин: Как победить канадцев? Пусть Знарок чаще летает в АмерикуКорреспондент «Советского спорта» беседует с Евгением Малкиным после пятого матча финала конференции Кубка Стэнли – с «Оттавой».«Это бомба!» Как Швеция взяла золото, а Панарин послал куда подальше Васю«Это бомба!» Как Швеция взяла золото, а Панарин послал куда подальше ВасюШВеция победила в финале канадцев и впервые с 2013 года завоевала золото чемпионата мира.Ну а Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром ЧМ.Александр Медведев: На ОИ-2018 будут сильные команды, даже если не сыграют энхаэловцыЧлен совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о неучастии игроков НХЛ в Олимпийских играх-2018.Сборная России сохранила второе место в рейтинге IIHFКак сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF), сборная России сохранила второе место в рейтинге организации.Очередное фиаско. Не последнее. Спасибо ФХР и КХЛ?Очередное фиаско. Не последнее. Спасибо ФХР и КХЛ?Главный редактор «Советского спорта» пытается определить причины очередного фиаско российской хоккейной сборной.«Колорадская болезнь добралась до сборной Канады». Реакция на финал ЧМ в Кельне«Колорадская болезнь добралась до сборной Канады». Реакция на финал ЧМ в Кельне«Советский спорт» приводит самые яркие комментарии по чемпионату мира в Кельне и Париже.Чемпионство «Реала» и «Ювентуса», победа Швеции на ЧМХ-2017 и три очка Малкина в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.Хенрик Лундквист: Перед финалом почувствовал, что пришло время обыграть КанадуГолкипер сборной Швеции прокомментировал победу над командой Канады (2:1 Б) в финале чемпионата мира.Сборная России прилетела в Москву с чемпионата мираСборная России по хоккею прилетела в Москву с чемпионата мира, который проходил в Кельне и Париже.«Есть ли системные проблемы в нашем хоккее?». Итоги ЧМ с Вайсфельдом«Есть ли системные проблемы в нашем хоккее?». Итоги ЧМ с ВайсфельдомПавел Лысенков и Дмитрий Пономаренко подводят итоги чемпионата мира, обсуждают сборную России и говорят о судьбе отечественного хоккея.Сергей Плотников: Уезжаем с чемпионата с улыбкой. Но осадок остался…Сергей Плотников: Уезжаем с чемпионата с улыбкой. Но осадок остался…Форвард Сергей Плотников подвел итог выступлению сборной России на ЧМ-2016.Джон Купер: Шведы показали свое мастерство и заслужили победуГлавный тренер сборной Канады прокомментировал поражение от команды Швеции (1:2 Б) в финале чемпионата мира.Рикард Гренборг: Это действительно знаковая победа для шведского хоккеяГлавный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг поделился впечатлениями от победы над командой Канады (2:1 Б) в финале чемпионата мира по хоккею.Нюландер признан самым ценным игроком ЧМХ-2017Нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер признан самым ценным игроком завершившегося чемпионата мира по хоккею.Василевский и Панарин вошли в тройку лучших хоккеистов ЧМХ-2017Хоккеисты сборной России Андрей Василевский и Артемий Панарин вошли в тройку лучших хоккеистов, завершившегося чемпионата мира.Швеция по буллитам обыграла Канаду и стала чемпионом мираШвеция по буллитам обыграла Канаду и стала чемпионом мираВ финальном матче чемпионата мира по хоккею сборная Швеции в серии буллитов обыграла команду Канады (2:1).Обреченные - Андронов о третьих местах хоккейной сборной России и БК ЦСКАОбреченные - Андронов о третьих местах хоккейной сборной России и БК ЦСКАУик-энд поклонники баскетбола и хоккея прожили примерно по одной схеме. Алексей Андронов о третьих местах хоккейной сборной России и БК ЦСКАПанарин стал лучшим бомбардиром ЧМХ-2017, Кучеров – второйПанарин стал лучшим бомбардиром ЧМХ-2017, Кучеров – второйНападающий сборной России Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата мира, который проходил в Кельне и Париже.Спасибо от Знарка. Как сборная России улетала из КельнаСпасибо от Знарка. Как сборная России улетала из КельнаCборная России вылетела в Москву. Из Кельна ее провожали несколько десятков болельщиков и обозреватели «Советского спорта».Олег Знарок: Нам тоже показалось, что матч с Канадой вернулсяГлавный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после матча против сборной Финляндии в матче за третье место на чемпионате мира. Напомним, что его команда победила со счетом 5:3.
Футбол
Синодзука покидает «Спартак»
Футбол
КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» в Туле
Футбол
Определился состав первой корзины при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов
Футбол
«Спартак» стал лучшим клубом по посещаемости домашних матчей
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Александр Медведев
Александр Медведеввсе новости
Олег Знарок
Олег Знароквсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости