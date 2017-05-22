Занятия в тренажерном зале улучшают сексуальную жизнь
Американские ученые доказали, что регулярные занятия в
тренажерном зале не только способствуют похудению и наращиванию мышечной массы,
но и улучшают сексуальную жизнь человека.
Ученые провели масштабное исследование и выяснили, что
фитнес повышает либидо и может увеличить количество и продолжительность
оргазмов. Физические нагрузки обладают и другими преимуществами, позволяя
женщинами легче перенести менопаузу за счет улучшения здоровья и повышения
тонуса.
Исследователи заверяют, что спортивные занятия улучшают
кровообращение, особенно в области головного мозга и гениталий. Именно поэтому
во время тренировок некоторые люди могут испытывать внезапные оргазмы.
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