Занятия в тренажерном зале улучшают сексуальную жизнь

Американские ученые доказали, что регулярные занятия в тренажерном зале не только способствуют похудению и наращиванию мышечной массы, но и улучшают сексуальную жизнь человека.



Ученые провели масштабное исследование и выяснили, что фитнес повышает либидо и может увеличить количество и продолжительность оргазмов. Физические нагрузки обладают и другими преимуществами, позволяя женщинами легче перенести менопаузу за счет улучшения здоровья и повышения тонуса.



Исследователи заверяют, что спортивные занятия улучшают кровообращение, особенно в области головного мозга и гениталий. Именно поэтому во время тренировок некоторые люди могут испытывать внезапные оргазмы.

