Пресс-атташе «Арсенала»: За ночь на поле стадиона вытекло от четырех до шести тонн тосола
Пресс-атташе «Арсенала»
Евгений Овсянников рассказал о состоянии поля на стадионе «Арсенал» после матча
30-го тура премьер-лиги со «Спартаком» (3:0).
«Сегодня было большое совещание с участием руководителей «Арсенала» и администрации центрального стадиона. Подвели итоги вчерашней вакханалии. Самая большая проблема – нарушение системы подогрева в связи с тем, что когда вырывали с мясом ворота со стороны северной трибуны, там образовалось отверстие, и поскольку тосол находится под давлением, то за ночь вытекло от четырех до шести тонн тосола.
Мы заранее заказали ворота. В итоге ворота будут, безусловно, и даже на них будет красно-желтая сетка, аутентичная утраченной – ее фанаты «Спартака» порвали на мелкие кусочки. Сетку привезут с тренировочной базы «Арсенала», – приводит «Р-Спорт» слова Овсянникова.
Напомним, после финального свистка болельщики «Спартака» прорвались на поле, сломали ворота, порвали сетку и, по словам директора стадиона, повредили систему подогрева газона.
Добавим, что «Арсенал» сыграет в стыковых матчах с «Енисеем». Первый матч пройдет 25 мая в Красноярске, ответный – 28 мая в Туле.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Расич 3 (1:0). Максимов 24 (2:0). Расич 63 (3:0).
Состав
Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу (Денисов, 46), Григалава, Беляев, Боурчану, Александров, Максимов (Горбатенко, 48), Берхамов (Шевченко, 75), Думбия, Расич
Спартак: Песьяков, Джикия, Тигиев (Зобнин, 57), Боккетти, Маурисио, Фернандо, Промес, Попов (Ананидзе, 64), Глушаков, Самедов (Комбаров, 56), Адриано
Незабитые пенальти
Расич (Арсенал), 35
Удаления:
нет - Джикия, 12
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
21 мая 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция