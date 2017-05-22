Пресс-атташе «Арсенала»: За ночь на поле стадиона вытекло от четырех до шести тонн тосола

Пресс-атташе «Арсенала» Евгений Овсянников рассказал о состоянии поля на стадионе «Арсенал» после матча 30-го тура премьер-лиги со «Спартаком» (3:0).

«Сегодня было большое совещание с участием руководителей «Арсенала» и администрации центрального стадиона. Подвели итоги вчерашней вакханалии. Самая большая проблема – нарушение системы подогрева в связи с тем, что когда вырывали с мясом ворота со стороны северной трибуны, там образовалось отверстие, и поскольку тосол находится под давлением, то за ночь вытекло от четырех до шести тонн тосола.

Мы заранее заказали ворота. В итоге ворота будут, безусловно, и даже на них будет красно-желтая сетка, аутентичная утраченной – ее фанаты «Спартака» порвали на мелкие кусочки. Сетку привезут с тренировочной базы «Арсенала», – приводит «Р-Спорт» слова Овсянникова.

Напомним, после финального свистка болельщики «Спартака» прорвались на поле, сломали ворота, порвали сетку и, по словам директора стадиона, повредили систему подогрева газона.

Добавим, что «Арсенал» сыграет в стыковых матчах с «Енисеем». Первый матч пройдет 25 мая в Красноярске, ответный – 28 мая в Туле.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча