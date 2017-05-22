Джеррард, Каррагер и Аггер могут сыграть за «Ливерпуль» в товарищеском матче
Тренерский штаб «Ливерпуля» огласил заявку команды на товарищеский матч с австралийским клубом «Сидней».
Отметим, что в список включены и завершившие карьеру Стивен Джеррард, Стив Макманаман, Даниэль Аггер и Джейми Каррагер.
Состав «Ливерпуля»:
Лорис Кариус, Симон Миньоле, Натаниэл Клайн, Трент Арнольд, Коннор Рэндалл, Жоэль Матип, Джозеф Гомес, Деян Ловрен, Рагнар Клаван, Джеймс Милнер, Альберто Морено, Стивен Джеррард, Стив Макманаман, Лукас Лейва, Адам Лаллана, Кевин Стюарт, Жоржиньо Вейналдум, Гарри Уилсон, Роберто Фирмино, Дэниел Старридж, Дивок Ориги, Бенджамин Будберн, Риан Брустер, Даниэль Аггер, Джейми Каррагер.
Squad. 🔴#RedsInSydney pic.twitter.com/esDsXuXLCl— Liverpool FC (@LFC) 22 мая 2017 г.
Напомним, встреча запланирована на 24 мая и приурочена к 125-летию «Ливерпуля».