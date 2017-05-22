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В Пулково открыли буферную зону для болельщиков

Источник:  ТАССКомментарии

Перед Кубком конфедераций в петербургском аэропорту Пулково открыли буферную зону для болельщиков с шатром и общепитом, сообщил коммерческий директор управляющей компании аэропорта Евгений Ильин.

«На территории, непосредственно прилегающей к терминалу, организована буферная зона с шатром для защиты от непогоды, точками питания, туалетами.

Буферная зона создана для нахождения там болельщиков в случае скопления в аэропорту, а также с целью разведения потоков болельщиков противоборствующих команд.

Автобусы-шаттлы будут осуществлять посадку-высадку болельщиков непосредственно перед буферной зоной для их комфорта и удобства», – приводит ТАСС слова Ильина.

Напомним, в Санкт-Петербурге пройдет матч открытия и финал Кубка конфедераций. Также город примет еще два матча группового этапа.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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