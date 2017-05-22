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«Лейпциг» продлил контракт с Комппером

Комментарии

Немецкий «Лейпциг» продлил контракт с защитником Марвином Комппером до 2019 года.

«Я чувствую себя очень комфортно в клубе и рад, что мои достижения были отмечены. Я счастлив и горд тем, что остаюсь в команде еще на два года», - сказал Комппер.

Напомним, что Комппер перешел в «Лейпциг» в 2014 году из итальянской «Фиорентины». В прошедшем сезона Марвин принял участие в 26 матчах, в которых забил  два гола.

Ранее состав «быков» уже покинул Рене Хедира, младший брат игрока туринского «Ювентуса» и сборной Германии Сами Хедиры.

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