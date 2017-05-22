Сборная России обыграла команду Эстонии в товарищеском матче
Волейболисты сборной России нанесли гостевое поражение команде Эстонии в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в Таллине, завершилась со счетом 3:0 (25:22, 25:20, 25:21) в пользу команды из РФ.
Отметим, что игра состоялась в рамках подготовки национальной команды к квалификации чемпионата мира 2018 года.
Соперниками российских волейболистов по второму раунду отборочного турнира являются сборные Косово, Эстонии, Черногории, Румынии и Венгрии.
Добавим, что матчи группы россиян пройдут 24-28 мая в Эстонии.
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