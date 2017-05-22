На сбор в Австрию поедут 28 игроков сборной России

Тренерский штаб сборной России определился с составом команды, который поедет на сбор в Австрию.

Сборная России:

вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов («Уфа»), Маринато Гилерме («Локомотив»), Владимир Габулов («Арсенал»);

защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия (Спартак»), Руслан Камболов («Рубин»), Федор Кудряшов («Ростов»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Андрей Семенов («Терек»), Роман Шишкин («Краснодар);

полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков («Спартак»), Александр Головин (ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Юрий Жирков («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Александр Самедов («Спартак»), Игорь Смольников («Зенит»), Дмитрий Тарасов («Локомотив»);

форвард: Александр Бухаров («Ростов»), Артем Дзюба («Зенит»), Максим Канунников («Рубин»), Дмитрий Полоз («Ростов»), Федор Смолов («Краснодар»).

Таким образом, из расширенного списка в составе отсутствуют защитник ЦСКА Мариу Фернандес и его партнер по клубу – полузащитник Алан Дзагоев.

Сбор в Нойштифте продлится с 26 мая по 3 июня, после чего команда отправится в Будапешт на товарищеский матч с Венгрией (5 июня).

Добавим, что окончательная заявка на Кубок конфедераций должна быть оформлена не позднее 7 июня.