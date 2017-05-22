Шалимов продолжит работу в «Краснодаре»
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов не покинет свой пост летом, как сообщил генеральный директор клуба Владимир Хашиг.Напоминаем, что Шалимов возглавил «быков» осенью 2016 года, контракт был заключен на три года. Под его руководством команда в текущем сезоне заняла в чемпионате России четвёртое место и получила право участвовать в квалификации Лиги Европы, а в прошлом розыгрыше турнира дошла до 1/8 финала, уступив «Сельте».
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