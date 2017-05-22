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ЦСКА выйдет из отпуска 14 июня

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

После матча 30-го тура премьер-лиги с «Анжи» (4:0) у игроков ЦСКА начался отпуск.

Теперь в неполном составе команда соберется 14 июня. Игроки, которые вызваны в сборные на товарищеские матчи и Кубок конфедераций, получат по возвращении из национальных команд несколько дней отдыха, а затем приступят к работе на сборах.

Информация о летних сборах команды будет сообщена дополнительно.

Напомним, накануне ЦСКА одержал крупную победу над «Анжи» (4:0) и остался на втором месте, став серебряным призером чемпионата России.

Таким образом, ЦСКА получил право сыграть в Лиге чемпионов, начиная с третьего квалификационного раунда.

Жеребьевка третьего квалификационного раунда пройдет 14 июля. Первые матчи пройдут 25-26 июля, ответные – 1-2 августа.

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