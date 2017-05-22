В РФС огласили список арбитров на стыковые матчи между клубами РФПЛ и ФНЛ
Стали известны имена арбитров, назначенные на стыковые матчи между клубами РФПЛ и ФНЛ сезона-2016/17. Об этом сообщает официальный сайт РФС.
25 мая (четверг)
«Енисей» – «Арсенал»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Алексей Спирин (Москва).
«СКА-Хабаровск» – «Оренбург»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Артем Чистяков (Азов); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
28 мая (воскресенье)
«Арсенал» – «Енисей»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).
«Оренбург» – «СКА-Хабаровск»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).