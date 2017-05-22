Зинедин Зидан: «Реал» способен в любой момент изменить систему игры
Главный тренер «Реала»
Зинедин Зидан заявил, что состав команды позволяет ей перестраиваться по ходу
матча и менять систему игры.
«Реал» способен изменить систему своей игры в любой момент. Мы можем сделать это, например, по ходу игры. У нас есть для этого игроки соответствующего уровня», – приводит «Газета.Ru» слова Зидана.
Напомним, накануне «Реал» одержал победу над «Малагой» (2:0) и стал чемпионом Испании.
«Реал» выиграл чемпионат впервые с 2012 года. В предыдущие четыре года команда трижды занимала второе место и один раз была третьей.
3 июля на стадионе «Миллениум» в Кардиффе «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Ювентусом» и постарается защитить свой прошлогодний титул.
Матч
Голы
Роналду 2 (0:1). Бензема 55 (0:2).
Состав
Малага: Камени, Вильянуэва, Рикка, Торрес, Форналс, Кеко (Кастро, 60), Камачо, Родригес Х. (Дуда, 72), Ресио, Рамирес (Шарлес, 69)
Реал: Навас, Марсело, Варан, Рамос, Данило, Каземиро (Ковачич, 66), Иско (Родригес, 66), Кроос, Модрич, Роналду, Бензема (Мората, 73)
Предупреждения:
Камени, 56; Родригес Х., 57 - нет
Судья:
Рикардо Де Бургос (Испания)
Место и дата
21 мая 21:00, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция