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Зинедин Зидан: «Реал» способен в любой момент изменить систему игры

Источник:  Газета.RuКомментарии

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что состав команды позволяет ей перестраиваться по ходу матча и менять систему игры.

«Реал» способен изменить систему своей игры в любой момент. Мы можем сделать это, например, по ходу игры. У нас есть для этого игроки соответствующего уровня», – приводит «Газета.Ru» слова Зидана.

Напомним, накануне «Реал» одержал победу над «Малагой» (2:0) и стал чемпионом Испании.

«Реал» выиграл чемпионат впервые с 2012 года. В предыдущие четыре года команда трижды занимала второе место и один раз была третьей.

3 июля на стадионе «Миллениум» в Кардиффе «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Ювентусом» и постарается защитить свой прошлогодний титул.

Матч

Малага - Реал - 0:2 (0:1)

Голы

Роналду 2 (0:1). Бензема 55 (0:2).

Состав

Малага: Камени, Вильянуэва, Рикка, Торрес, Форналс, Кеко (Кастро, 60), Камачо, Родригес Х. (Дуда, 72), Ресио, Рамирес (Шарлес, 69)

Реал: Навас, Марсело, Варан, Рамос, Данило, Каземиро (Ковачич, 66), Иско (Родригес, 66), Кроос, Модрич, Роналду, Бензема (Мората, 73)

Предупреждения:

Камени, 56; Родригес Х., 57 - нет

Судья:

Рикардо Де Бургос (Испания)

Место и дата

21 мая 21:00, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция

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