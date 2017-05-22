Зинедин Зидан: «Реал» способен в любой момент изменить систему игры

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что состав команды позволяет ей перестраиваться по ходу матча и менять систему игры.

«Реал» способен изменить систему своей игры в любой момент. Мы можем сделать это, например, по ходу игры. У нас есть для этого игроки соответствующего уровня», – приводит «Газета.Ru» слова Зидана.

Напомним, накануне «Реал» одержал победу над «Малагой» (2:0) и стал чемпионом Испании.

«Реал» выиграл чемпионат впервые с 2012 года. В предыдущие четыре года команда трижды занимала второе место и один раз была третьей.

3 июля на стадионе «Миллениум» в Кардиффе «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Ювентусом» и постарается защитить свой прошлогодний титул.