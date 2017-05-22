Роман Бабаев: РФПЛ постарается учесть прошлые ошибки при определении времени начала матчей

Генеральный директор футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев заявил, что руководство РФПЛ постарается учесть опыт прошлых лет при составлении календаря на следующий сезон.

«Сейчас обсуждали то, чтобы закрепить время (начала матчей) в регламенте, чтобы болельщики знали. Но тут еще и от телевидения зависит, поэтому проблематично фиксировать на весь сезон, но будем стараться учесть те огрехи, которые были - избежать переносов, разногласий. Хотя понятно, что всегда будут недовольные». Думаю, что вряд ли удастся время на все 30 туров распределить, хотя в идеале так и должно быть, чтобы болельщик мог планировать. Будем это обсуждать, чтобы было максимально комфортно зрителям» - сказал Бабаев журналистам.

Напомним, что в минувшем первенстве России один из центральных матчей между «Спартаком» и ЦСКА начался на 15 минут позже запланированного из-за трансляции Гран-при России «Формулы 1».



