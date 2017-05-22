Шамиль Газизов: Ни одно из предложений по Стоцкому клуб не устроило
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал, что клуб получил несколько предложений по трансферу полузащитника Дмитрия Стоцкого.
«Что касается игроков, то по Стоцкому, например, если будет предложение, будем
рассматривать. Сейчас они есть уже, но то, что есть, не устраивает клуб. Уже
есть ясность, с кем точно расстанемся, но объявим в течение недели. Люди,
которые не играют, должны обретать игровой ритм. Наверное, кто-то придет из
опытных игроков – 1-2 человека. И всегда будем действовать по своей стратегии -
молодежь обязательно будет», - заявил Газизов.
Напоминаем, что Дмитрий Стоцкий пополнил состав «Уфы» в 2015 году, в прошедшем сезоне сыграл в 32 матчах и забил три гола.
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