WADA обнаружило у Бриггса повышенный уровень тестостерона

Бывший чемпион мира в тяжелой весовой категории по версии WBO Шеннон Бриггс не будет претендовать на вакантный титул действующего чемпиона мира по версии WBA.

По данным ESPN перед боем с Фресом Окендо из Пуэрто-Рико 45-летний американец провалил допинг-тест.

В ходе проверки мочи Бриггса WADA обнаружило повышенный уровень тестостерона. При этом официально об этом пока не объявлено.

Добавим, что бой между Бриггсом и Окендо был запланирован на 3 июня в Seminole Hard Rock Hotel & Casino в Голливуде.

Планировалось, что победитель этого боя должен был провести защиту титула против Александра Устинова из России.