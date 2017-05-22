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Шамиль Газизов: Если Семаку поступит предложение от «Зенита» – препятствовать не будем

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о возможном уходе главного тренера команды Сергея Семака в «Зенит».

– Мы ко всему готовы. Если ему поступит предложение от такого большого клуба, мы препятствовать, конечно, не будем. Это неправильно было бы. Обидно, что приходится подстраиваться, но это касается и игроков, и всех людей, которые трудятся в клубе. Нами выбрана стратегия, и мы пытаемся ее придерживаться. Может, не всегда получается, но мы стараемся, - приводит слова Газизова ТАСС.

Напомним, Семак возглавил «Уфу» 30 декабря 2016 года. Под руководством 41-летнего специалиста уфимский клуб провел 15 матчей, в шести из которых одержал победу, а в трех сыграл вничью.

По итогам сезона-2016/17 клуб из Башкортостана занял седьмое место в чемпионате России. В Кубке страны уфимцы уступили «Локомотиву» (0:1) в полуфинале.  


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