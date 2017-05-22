Natus Vincere примет участие в EPICENTER: Moscow

Акбар «SoNNeikO» Бутаев: Я уверен на 100%, что можно дойти до 9 000 MMR, играя лишь на одной роли

Игрок Natus Vincere Акбар «SoNNeikO» Бутаев в интервью CyberSport.ru рассказал о возвращении в состав «рожденных побеждать», объяснил почему в ладдере он не всегда играет на своей роли, а также поделился мнением о решафле в СНГ.