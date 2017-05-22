Пресс-атташе «Арсенала»: Размер ущерба подсчитывается

Футбольный клуб «Арсенал» делает все, чтобы привести стадион в порядок до матча с красноярским «Енисеем» за право остаться в премьер-лиге, который пройдет в Туле 28 мая, сообщил «Советскому спорту» пресс-атташе тульского клуба Евгений Овсянников.

- Фанатами «Спартака» вырвано 166 кресел, - рассказал Евгений Овсянников. – Их стоимость оценить сложно – их закупали еще в конце 90-х годов, когда была проведена генеральная реконструкция стадиона.

- Каков общий ущерб от нашествия спартаковских фанатов?

- На данный момент сумму назвать сложно, сейчас общий ущерб подсчитывается. Но что касается сломанных ворот, мы их заказали заранее, их привезут с базы и натянут ту же сетку арсенальских красно-желтых цветов, какая и висела до вчерашнего матча.

- Сколько тонн тасола из системы подогрева вылилось на поле?

- От четырех до шести тонн, вылилось за ночь. Это последствия вырванных с мясом ворот у северной трибуны, когда была повреждена система подогрева.

- До матча с «Енисеем» стадион успеете привести в порядок?

- Разработана программа по приведению стадиона в порядок. Работать придется в круглосуточном режиме. Но к матчу с «Енисеем» стадион будет готов.