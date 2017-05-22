Саид Абдулаев: «Анжи» справился с задачей на сезон
Генеральный директор махачкалинского «Анжи» Саид Абдулаев сказал,
что футболисты справились с поставленной задачей на сезон 2016/2017.
«Говоря про итоги сезона, с поставленной задачей справились, а дальше (команда) будет укомплектовываться и стараться бороться за более интересные места. Предварительная задача на следующий сезон - не доводить дело до того, чтобы до последних туров бороться за выживание, а бороться за более высокие места. Середина таблицы? Да» - приводит слова Абдулаева «Р-Спорт».
Напомним, что в завершившимся сезоне российской Премьер-Лиге «Анжи» занял 12-е место и сохранил прописку в высшем дивизионе.
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