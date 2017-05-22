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Майка Даунс перешел в саратовский «Автодор»

Источник:  БК «Автодор»Комментарии

Американский баскетболист Майка Даунс, играющий на позиции атакующего защитника, подписал контракт на один год с саратовским «Автодором».

«Я очень рад вернуться в «Автодор» и вновь выступать в Лиге ВТБ. Знаю, что «Автодор» каждый год ставит перед собой большие цели, и с нетерпением жду возможности соревноваться за команду и за город Саратов. Давайте вернемся в плей-офф!» - сказал 30-летний Даунс.

Напомним, что ранее игрок уже защищал цвета саратовского клуба в сезоне 2014-2015. Прошлым клубом защитника стал французский «Орлеан», в котором Майка в среднем за матч набирал 15 очков, делал 4,5 подбора и отдавал 3 передачи.


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