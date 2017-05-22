На систему подогрева и новый газон в Туле было потрачено 19 млн

«Советскому спорту» стала известно, во сколько обошлась замена газона и установка системы подогрева на Центральном стадионе «Арсенал» в Туле.

- В прошлом году на стадионе меняли газон и систему подогрева, все работы обошлись в сумму порядка 19 млн рублей, - рассказал «Советскому спорту» главный редактор телеканала «Россия 24 в Туле» Александр Конов. – Газон для нашего центрального стадиона выращивает ЗАО «Газон», находящееся в городе Алексине. Так что с восстановлением поля проблем не будет.

- Но за ночь из поврежденной трубы на поле вылилось до 6 тонн тосола.

- Ну есть же технологии. Видимо, пригонят из Алексина пару КАМАЗов с щебнем и песком и засыпят поврежденные места.

В результате беспорядков после вчерашнего матча «Арсенал» - «Спартак» (3:0), когда по окончании игры фанаты красно-белых выбежали на поле, газон и система подогрева на стадионе в Туле были повреждены.