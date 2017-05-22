Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В Overwatch пройдет событие «Годовщина Overwatch»

Комментарии

23 мая в многопользовательском шутере Overwatch начнется новое событие «Годовщина Overwatch».



В честь празднования годовщины Overwatch компания Blizzard также устраивает бесплатные выходные в период с 26 по 29 мая. В эти дни можно будет опробовать всех героев и карты Overwatch в нескольких режимах, включая «Быструю игру», «Свою игру» и новую «Еженедельную потасовку». Игроки смогут повышать свой уровень, зарабатывать контейнеры и открывать различные косметические улучшения. Если после бесплатных выходных игроки решат приобрести Overwatch, все их достижения сохранятся.

23 мая компания Blizzard выпустит электронную версию Overwatch: Game of the Year Edition для PC, Xbox One и PS4. Это издание включает в себя несколько внутриигровых предметов для других игр Blizzard:

- 10 бонусных контейнеров, каждый из которых содержит случайные предметы для персонализации героев. В контейнерах могут быть облики, эмоции, победные позы, реплики, граффити, анимация для лучших моментов матча, а также кредиты, которые можно использовать для приобретения других косметических предметов.

- Облики для героев Overwatch — «Рейес из Blackwatch» и «Командир Моррисон».

- Герой Трейсер для Heroes of the Storm.

- Питомец малыш Уинстон для World of Warcraft.

- Крылья Ангела для Diablo III.

- Портреты для StarCraft II и рубашки карт для Hearthstone — Трейсер, Жнец, Фарра, Уинстон, Бастион и Солдат-76.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Natus Vincere примет участие в EPICENTER: MoscowКоллектив Natus Vincere выиграл голосование за последнего участника турнира EPICENTER: Moscow.SK Telecom T1 выиграла 2017 Mid-Season InvitationalЮжнокорейский коллектив SK Telecom T1 стал победителем турнира 2017 Mid-Season Invitational.Vega Squadron пробилась на LAN-финал DreamLeague Season 7Определились участники LAN-финала DreamLeague Season 7 от европейского дивизиона.Team Liquid стала чемпионом SL i-League Invitational Season 2Коллектив Team Liquid выиграл турнир SL i-League Invitational Season 2.Джерри «EGM» Лундквист покинул The AllianceШвед Джерри «EGM» Лундквист покинул состав The Alliance.Виталий «V1lat» Волочай: Выпуск True Sight не может не понравится, потому что показали то, что зрители не видели никогдаКомментатор студии RuHub Виталий «v1lat» Волочай поделился впечатлениями после просмотра эпизода True Sight про финал The Kiev Major.Илья «Lil» Ильюк: Почему мою команду показывают как наглухо отбитое тупое быдло?Игрок команды Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк поделился впечатлениями после просмотра эпизода True Sight про финал The Kiev Major.Роман Дворянкин: Рассматриваю новый эпизод True Sight как плевок в лицо игрокам Virtus.proГенеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин поделился впечатлениями после просмотра эпизода True Sight про финал The Kiev Major.Определились все участники LAN-финала CIS MinorЗавершилась закрытая квалификация к турниру CIS Minor.Cloud9 примет участие в DreamHack Summer 2017Американский коллектив Cloud9 получил последнее приглашение на турнир DreamHack Summer 2017.Вышел эпизод True Sight про финал The Kiev MajorНа YouTube-канале Dota 2 появился четвертый эпизод True Sight о гранд-финале турнира The Kiev Major.Последнего участника EPICENTER: Moscow выберут посредством голосованияОрганизаторы EPICENTER: Moscow запустили голосование за последнего участника турнира.Team Secret обыграла Na’Vi и прошла на EPICENTER: MoscowКоллектив Team Secret выиграл квалификацию к турниру EPICENTER: Moscow.Александр «XBOCT» Дашкевич: Я не находил достаточно мотивации, чтобы играть, справляться с ошибкамиАлександр «XBOCT» Дашкевич в интервью CyberSport.ru рассказал о причинах ухода из «Анжи» и о дальнейших планах.Семен «CeMaTheSlayeR» Кривуля: Из меты выйдет Monkey King, а вернется PudgeИгроки команды Vega Squadron поделились мнением о новом патче 7.06.Акбар «SoNNeikO» Бутаев: Я уверен на 100%, что можно дойти до 9 000 MMR, играя лишь на одной ролиИгрок Natus Vincere Акбар «SoNNeikO» Бутаев в интервью CyberSport.ru рассказал о возвращении в состав «рожденных побеждать», объяснил почему в ладдере он не всегда играет на своей роли, а также поделился мнением о решафле в СНГ.Роман Дворянкин: С игроками в Dota 2 работать сложнее, чем с CS:GOРоман Дворянкин: С игроками в Dota 2 работать сложнее, чем с CS:GOКорреспондент «Советского спорта» встретился с генеральным менеджером киберспортивной организации Virtus.pro Романом Дворянкиным.В Dota 2 появилась аркана для IoValve добавила предмет редкости Arcana для Io.Александр «XBOCT» Дашкевич покинул «Анжи»Александр «XBOCT» Дашкевич в своем твиттере сообщил об уходе из Cyber Anji.HellRaisers и BIG пробились в ESL Pro League Season 6Команды HellRaisers и BIG получили слоты в шестом сезоне ESL Pro League.
Футбол
Пресс-атташе «Арсенала»: За ночь на поле стадиона вытекло от четырех до шести тонн тосола
Хоккей
Александр Медведев: Не время и не место поднимать тему смены тренера сборной
Футбол
Синодзука покидает «Спартак»
Футбол
КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» в Туле
все новости