В Overwatch пройдет событие «Годовщина Overwatch»

23 мая в многопользовательском шутере Overwatch начнется новое событие «Годовщина Overwatch».







В честь празднования годовщины Overwatch компания Blizzard также устраивает бесплатные выходные в период с 26 по 29 мая. В эти дни можно будет опробовать всех героев и карты Overwatch в нескольких режимах, включая «Быструю игру», «Свою игру» и новую «Еженедельную потасовку». Игроки смогут повышать свой уровень, зарабатывать контейнеры и открывать различные косметические улучшения. Если после бесплатных выходных игроки решат приобрести Overwatch, все их достижения сохранятся.



23 мая компания Blizzard выпустит электронную версию Overwatch: Game of the Year Edition для PC, Xbox One и PS4. Это издание включает в себя несколько внутриигровых предметов для других игр Blizzard:



- 10 бонусных контейнеров, каждый из которых содержит случайные предметы для персонализации героев. В контейнерах могут быть облики, эмоции, победные позы, реплики, граффити, анимация для лучших моментов матча, а также кредиты, которые можно использовать для приобретения других косметических предметов.



- Облики для героев Overwatch — «Рейес из Blackwatch» и «Командир Моррисон».



- Герой Трейсер для Heroes of the Storm.



- Питомец малыш Уинстон для World of Warcraft.



- Крылья Ангела для Diablo III.



- Портреты для StarCraft II и рубашки карт для Hearthstone — Трейсер, Жнец, Фарра, Уинстон, Бастион и Солдат-76.