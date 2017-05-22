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Леписте пополнил ряды «Йокерита»

Источник:  ХК «Йокерит»Комментарии

Экс-защитник уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Сами Леписте  перешел в финский клуб «Йокерит».

Контакт с  Йокеритом» рассчитан по схеме «1+1». Финский хоккеист защищал цвета  «Салавата» с 2015 года. В прошедшем регулярном первенстве Континентальной Хоккейной Лиги Леписте сыграл 53 матча, в которых набрал 31 очков по системе «гол+пас». В плей-офф защитник провел пять матчей, отдав три результативных передачи. Ранее Леписте выступал за такие клубы, как «Вашингтон Кэпиталз», «Финикс Койотис», «Коламбус Блю Джекетс»  «Чикаго Блэкхокс», ярославский «Локомотив»,  екатеринбургский «Автомобилист» и пражский «Лев».  

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