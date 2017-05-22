Леписте пополнил ряды «Йокерита»

Экс-защитник уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Сами Леписте перешел в финский клуб «Йокерит».



Контакт с Йокеритом» рассчитан по схеме «1+1». Финский хоккеист защищал цвета «Салавата» с 2015 года. В прошедшем регулярном первенстве Континентальной Хоккейной Лиги Леписте сыграл 53 матча, в которых набрал 31 очков по системе «гол+пас». В плей-офф защитник провел пять матчей, отдав три результативных передачи. Ранее Леписте выступал за такие клубы, как «Вашингтон Кэпиталз», «Финикс Койотис», «Коламбус Блю Джекетс» «Чикаго Блэкхокс», ярославский «Локомотив», екатеринбургский «Автомобилист» и пражский «Лев».