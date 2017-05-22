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Экс-игрок «Ливерпуля» спел «Калинку» с Мостовым (видео)

Источник:  RT на русскомКомментарии

Как сообщает RT, в рамках открытия парка Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Стэн Коллимор исполнил русскую народную песню «Калинка» вместе с бывшим полузащитником «Спартака» Александром Мостовым. 

Отмечается, что Коллимор стал ведущим нового проекта на RT, посвященного грядущему турниру.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.

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