Экс-игрок «Ливерпуля» спел «Калинку» с Мостовым (видео)
Как сообщает RT, в рамках открытия парка Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Стэн Коллимор исполнил русскую народную песню «Калинка» вместе с бывшим полузащитником «Спартака» Александром Мостовым.
Отмечается, что Коллимор стал ведущим нового проекта на RT, посвященного грядущему турниру.
Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.
Видео доступно по ССЫЛКЕ.
Читайте также:
«Головин, Зе Луиш..» – символическая сборная РФПЛ по версии Александра Мостового
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически