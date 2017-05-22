M-1 Challenge 78. Рубенилтон Перейра сразится против Орозбека Марипова

На международном турнире M-1 Challenge 78, который состоится 26 мая в Оренбурге, Рубенилтон Перейра (Бразилия, 16-5) сразится с Орозбеком Мариповым (Жаш Куч, 5-1).

Чемпион бразильских организаций Nocaut Combat и Champion Combat Рубенилтон Перейра появился в рейдже на турнире M-1 Challenge 71 и сразу же попал с корабля на бал – с минимальной подготовкой он сразу попал на бой против действующего на тот момент чемпиона организации Александр Бутенко и дал ему такой крутой бой, что с итоговым решением судей в пользу чемпиона согласны были далеко не все. Второй бой в организации Рубенилтон получил всего через месяц – и снова против одного из лучших легковесов России. На этот раз он провел три раунда уже против Дамира Исмагулова, в итоге уступил более очевидно, чем в дебюте. Но при этом, получив по ходу боя травму ступни, он не сдавался и до последней секунды боя шел в атаку. Перейра – настоящий воин по духу и очень техничный боец, поэтому его ожидает еще одна возможность заявить о себе в рейдже M-1 Challenge.

Орозбек Марипов является победителем турниров Red City Fight, JFC и Emir FC. Также благодаря успешным выступлениям на турнирах по смешанным боевым единоборствам он завоевал звание Мастера Спорта по MMA. Все свои профессиональные победы он одержал досрочно, а единственное поражение потерпел лишь по решению судей. Бой против матерого бразильского бойца будет для Орозбека самым серьезным испытанием в карьере и сейчас он готовится к нему с полной самоотдачей.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА



Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в легком весе

Максим Дивнич (Москва), 13-2 - Дамир Исмагулов (Новый Поток и клуб Боец), 8-2

(До 93 кг), Алан Биспо Де Сантана (Португалия), 5-1 - Михаил Рагозин (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 7-2



(До 84 кг), Кайо «Hellboy» Магальяэш (Бразилия), 9-3 - Дмитрий Войтов (Академия MMA, Республика Беларусь), 15-6



(До 77,1 кг), Кит «The One» Джонсон (США), 11-3 - Максим Грабович (Александр Невский ОЭМК), 5-3



(До 56,7 кг), Фабрисио «Bill» Саррафф (Бразилия), 23-9 - Вадим Малыгин (MMA-Север), 8-2-1



(До 56,7 кг), Бин Сон Ле (Швеция), 5-1 - Александр Доскальчук (Украина), 6-1



(До 70,3 кг), Рикардо Франко (Англия), 2-1 - Роман Богатов (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 1-0



(До 84 кг), Рубенилтон «Rubinho» Перейра (Бразилия), 16-5 - Орозбек «NOMAD» Марипов (Жаш Куч), 5-1



(До 65,8 кг), Кирилл Медведовский (Израиль), 8-4 - Виталий Твердохлебов (Цеста), 4-2



(До 61,3 кг), Селем Евлоев (Республика Ингушетия) - Алексей Дубровный (Цеста)