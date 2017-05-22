M-1 Challenge 78. Рубенилтон Перейра сразится против Орозбека Марипова
На международном турнире M-1 Challenge 78, который состоится 26 мая в Оренбурге, Рубенилтон Перейра (Бразилия, 16-5) сразится с Орозбеком Мариповым (Жаш Куч, 5-1).
Чемпион бразильских организаций Nocaut Combat и Champion Combat Рубенилтон Перейра появился в рейдже на турнире M-1 Challenge 71 и сразу же попал с корабля на бал – с минимальной подготовкой он сразу попал на бой против действующего на тот момент чемпиона организации Александр Бутенко и дал ему такой крутой бой, что с итоговым решением судей в пользу чемпиона согласны были далеко не все. Второй бой в организации Рубенилтон получил всего через месяц – и снова против одного из лучших легковесов России. На этот раз он провел три раунда уже против Дамира Исмагулова, в итоге уступил более очевидно, чем в дебюте. Но при этом, получив по ходу боя травму ступни, он не сдавался и до последней секунды боя шел в атаку. Перейра – настоящий воин по духу и очень техничный боец, поэтому его ожидает еще одна возможность заявить о себе в рейдже M-1 Challenge.
Орозбек Марипов является победителем турниров Red City Fight, JFC и Emir FC. Также благодаря успешным выступлениям на турнирах по смешанным боевым единоборствам он завоевал звание Мастера Спорта по MMA. Все свои профессиональные победы он одержал досрочно, а единственное поражение потерпел лишь по решению судей. Бой против матерого бразильского бойца будет для Орозбека самым серьезным испытанием в карьере и сейчас он готовится к нему с полной самоотдачей.
СОСТАВ
УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА
Бой
за титул чемпиона M-1 Challenge в легком весе
Максим Дивнич (Москва), 13-2 - Дамир Исмагулов (Новый Поток и клуб Боец), 8-2
(До
93 кг), Алан Биспо Де Сантана (Португалия),
5-1 - Михаил Рагозин (Новый Поток, авторская
школа Шторм и клуб Боец), 7-2
(До
84 кг), Кайо «Hellboy» Магальяэш (Бразилия),
9-3 - Дмитрий Войтов (Академия MMA, Республика
Беларусь), 15-6
(До
77,1 кг), Кит «The One» Джонсон (США), 11-3 - Максим
Грабович (Александр Невский ОЭМК), 5-3
(До
56,7 кг), Фабрисио «Bill» Саррафф (Бразилия),
23-9 - Вадим Малыгин (MMA-Север), 8-2-1
(До
56,7 кг), Бин Сон Ле (Швеция), 5-1 - Александр
Доскальчук (Украина), 6-1
(До
70,3 кг), Рикардо Франко (Англия), 2-1 - Роман
Богатов (Новый Поток, авторская школа
Шторм и клуб Боец), 1-0
(До
84 кг), Рубенилтон «Rubinho» Перейра (Бразилия),
16-5 - Орозбек «NOMAD» Марипов (Жаш Куч), 5-1
(До
65,8 кг), Кирилл Медведовский (Израиль),
8-4 - Виталий Твердохлебов (Цеста), 4-2
(До 61,3 кг), Селем Евлоев (Республика Ингушетия) - Алексей Дубровный (Цеста)