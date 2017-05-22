«Зенит» выйдет из отпуска 13 июня
Петербургский «Зенит»
объявил дату начала подготовки к сезону-2017/18.
Официальный сайт сине-бело-голубых сообщает, что 13 и 14 июня команда планирует пройти медицинский осмотр, а 15 числа зенитовцы отправятся в Австрию на первый предсезонный сбор.
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Напомним, в сезоне-2016/17 «Зенит» занял третье место в чемпионате России,
которое позволит петербуржцам сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. В Кубке
страны сине-бело-голубые в 1/8 финала уступили «Анжи» со счетом 0:4.
В Лиге Европы подопечные Мирчи Луческу в 1/16 финала проиграли «Андерлехту». Бельгийцы прошли дальше благодаря голу, забитому на чужом поле.
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