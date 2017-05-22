Адлер принял решение уйти из «Гамбурга»
Голкипер Рене Адлер решил не продлевать контракт с «Гамбургом» и покинуть команду уже в ближайшее трансферное окно.
«Это мое решение. У меня нет плана Б, я не вел переговоров с другими клубами и пока не знаю, где окажусь после летнего перерыва». Тем более, что после столь эмоциональной концовки сезона мне просто необходимо отдохнуть и многое переосмыслить, - заявил Адлер
Напомним, что в последнем туре чемпионата Германии между «Гамбургом» переиграл «Вольфсбург» со счётом 2:1 и сохранил прописку в бундеслиге. Адлер выступал в команде с 2012 года, провёл в общей сложности 129 матчей и пропустил 229 мячей.
«Это мое решение. У меня нет плана Б, я не вел переговоров с другими клубами и пока не знаю, где окажусь после летнего перерыва». Тем более, что после столь эмоциональной концовки сезона мне просто необходимо отдохнуть и многое переосмыслить, - заявил Адлер
Напомним, что в последнем туре чемпионата Германии между «Гамбургом» переиграл «Вольфсбург» со счётом 2:1 и сохранил прописку в бундеслиге. Адлер выступал в команде с 2012 года, провёл в общей сложности 129 матчей и пропустил 229 мячей.
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