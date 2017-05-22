Ули Хёнесс: «Бавария» не потратит € 100 млн на одного игрока 22 мая 2017, 15:35 Bild Источник:

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хеннес поделился мнением, что команде нужно серьёзное укрепление в трансферное окно. Однако, руководство не намерено тратить слишком большие деньги за одного игрока.



«Если мы хотим усилить состав нашей команды, то нам следует приобретать футболистов соответствующего уровня. Однако на покупку одного игрока «Бавария» не потратит € 100 млн», - приводит слова Хенесса издание Bild.



Напомним, что в прошедшем розыгрыше бундеслиги «Бавария» заняла первое место, опередив ближайшего преследователя «Лейпциг» на 15 очков. В Лиге чемпионов мюнхенцы дошли до четвертьфинала, где в двух матчах уступили мадридскому «Реалу».

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