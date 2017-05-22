Сергей Прядкин: Клубы хотят знать о возможном изменении лимита 22 мая 2017, 15:45 Р-Спорт Источник:

Глава РФПЛ и вице-президент Российского футбольного союза Сергей Прядкин заявил, что клубы хотят заранее знать о грядущих изменениях лимита на легионеров, что эффективнее планировать трансферную политику.



«Клубы высказывались по поводу лимита, хотя я их успокоил. Если что-то будет происходить с лимитом, то клубы хотели бы заранее знать за три трансферных окна, чтобы клубы смогли эффективно распорядиться иностранными игроками. Пока таких предпосылок нет. Лимит на легионеров утвержден, его до 2018 года трогать не будут. В течение подготовки к новому сезону мы определимся», - сказал Прядкин журналистам.



Напомним, что в соответствии с действующим лимитом в премьер-лиге, на поле одновременно могут находится не более шести легионеров.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически