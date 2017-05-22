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Рейес покинул «Эспаньол»

Источник:  ФК «Эспаньол»Комментарии

Полузащитник «Эспаньола» Хосе Антонио Рейес покидает клуб. 33-летний испанец не выполнил условия для автоматического продления контракта и завершил выступления за «Эспаньол».

В нынешнем сезоне Рейес провел 21 матч в примере, забил три гола и сделал четыре голевые передачи.

«Клуб благодарит Рейеса за проявленный профессионализм и его вклад в результаты команды и желает ему в будущем всего наилучшего и больших личных и профессиональных успехов», – говорится в заявлении клуба на официальном сайте «Эспаньола».

Напомним, Рейес перешел в каталонский клуб летом 2016 года после четырех с половиной сезонов в «Севилье».

До этого он играл в «Севилье» (2000-2004), «Арсенале» (2004-2006), «Реале» (2006-2007), «Атлетико» (2007-2008, 2009-2011) и «Бенфике» (2008-2009).

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