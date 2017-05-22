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Мария Аверина: На Гран-при Тулы не хватает майского тепла

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российская велогонщица Татьяна Аверина поделилась, что на соревнования в Туле ей серьёзно не хватает тепла, хотя и признала, что иногда условия на открытом воздухе были и похуже.

«Это не самые плохие погодные условия, бывает гораздо холоднее и ветренее. Сейчас есть ветер, но солнышко подогревает, так что еще более-менее нормально. Конечно, пока не хватает по-настоящему майского тепла, ведь чем холоднее воздух, тем тяжелее (его) сопротивление. Мы здесь стартуем еще и ради того, чтобы заработать очки для участия в международных соревнованиях в следующем сезоне. Вот приехали из Минска, сейчас выступим в Туле, потом в Москве», - сказала Аверина изданию «Р-Спорт».

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