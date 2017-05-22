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В гостиной «Советского спорта» пройдет пресс-конференция по Кубку европейских чемпионов по хоккею на траве

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

23 мая 2017 года в 16:00 в гостиной ИД «Советский спорт» состоится пресс-конференция на тему: «Кубок европейских чемпионов «Трофи» по хоккею на траве».

В пресс-конференции примут участие: 

- Владимир Пекарев, глава городского округа Электросталь 

- Игорь Шишков, главный тренер ХК «Динамо-Электросталь» 

- Игорь  Богородов, глава филиала компании «Рейвен Раша Лимитед» (Raven Russia Limited)

- Михаил Черковский, генеральный директор «Хоккейного центра Московской области» 

Модератор -Владимир Манойленко , пресс-атташе Ассоциации хоккея на траве Московской области

Организатор пресс-конференции - Издательский дом «Советский спорт». 

2-5 июня в городе Электросталь на стадионе «Политан-Арена» восемь команд примут участие в Кубке европейских чемпионов «Трофи». Соревновательным дебютом на новом покрытии станет выступление хозяев соревнований – клуба «Динамо-Электросталь». Команды смогут оценить качество поля, которое будет сдано перед самым турниром. В соревнованиях примут участие клубы из Австрии, Шотландии, Чехии, Италии, Швейцарии, Республики Беларусь.

Генеральный спонсор Кубка «Трофи» – компания «Рейвен Раша Лимитед» (Raven Russia Limited).

Место проведения пресс-конференции:

Гостиная ИД «Советский спорт», м. Китай-город, Подкопаевский переулок 4Б, бизнес-центр «Ноев ковчег», 2-й этаж.

Дополнительная информация:

Екатерина Макарова, бренд-менеджер

Тел. +7 (966) 182-80-13, e-mail:em@sovsport.ru

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