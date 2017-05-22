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Valve могут лишить авторских прав на Dota 2

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Компания Valve может лишиться авторских прав на многопользовательскую игру Dota 2.

Представители Valve подали иск к китайским студиям Lilith Games и uCool из-за копирования героев Dota 2 в своих играх Dota Legends и Heroes Charge. 

Компании, в свою очередь, подали ответный иск на Valve и Blizzard, заявив, что они не обладают правами на Dota 2, поскольку, она основывается на моде Dota Allstars для Warcraft 3, которая была создана игровым сообществом, в частности авторами Eul и IceFrog.

Если суд постановит, что Valve не имеет никаких авторских прав на Dota, то сеттинг игры смогут использовать все желающие.

Dota 2 — компьютерная многопользовательская командная игра в жанре multiplayer online battle arena, разработанная компанией Valve. Является независимым продолжением карты-модификации DotA для игры Warcraft III. Dota 2 работает по модели free-to-play с элементами микроплатежей. Разработка игры началась в 2009 году, когда компания Valve приняла на работу основного разработчика DotA — IceFrog, а летом 2010 года подала заявку на регистрацию этой торговой марки. Игра вышла в июле 2013 года после того, как два года находилась в стадии бета-тестирования.

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