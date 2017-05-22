Ги Буше: Счет 0:7? Это как у водопроводчика, который один день доволен своей работой, а на другой все идет наперекосяк

Главный тренер «Оттавы» Ги Буше подвел итоги пятого матча финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Питтсбургом» (0:7).

«Мы неплохо начали игру, но соперник не сбавлял обороты. Мы не смогли ничего противопоставить этому. «Питтсбург» продемонстрировал то, что мы показали в первой домашней игре в Оттаве. Они были на коне, а мы сыграли плохо, это лучшее описание матча.

Честно говоря, у меня нет четкого ответа, что именно значит это поражение для клуба. Такое случалось и с другими командами, и вряд ли они могли это объяснить. Это как у водопроводчика, который один день доволен своей работой, а на другой все идет наперекосяк.

Я не думаю, что дело в отсутствии правильной подготовки к матчу. Парни отдали все, что у них было на льду в этой встрече. По крайней мене на данный момент это был их максимум, просто этого оказалось недостаточно. Мы знаем, что у «Питтбсурга» команда сильнее нашей, это знает любой человек на планете. «Пингвинз» являются действующими обладателями Кубка Стэнли, это лучшая команда НХЛ. Если для кого-то это секрет, то точно не для меня.

Чтобы победить «Питтсбург», «Оттаве» надо быть в наилучшей форме. В пятом матче мы были далеки от нее», – приводит слова Буше официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Питтсбург» повел в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет 23 мая в Оттаве.