Ги Буше: Счет 0:7? Это как у водопроводчика, который один день доволен своей работой, а на другой все идет наперекосяк
Главный тренер «Оттавы»
Ги Буше подвел итоги пятого матча финальной серии плей-офф Восточной
конференции НХЛ с «Питтсбургом» (0:7).
«Мы неплохо начали игру, но соперник не сбавлял обороты. Мы не смогли ничего противопоставить этому. «Питтсбург» продемонстрировал то, что мы показали в первой домашней игре в Оттаве. Они были на коне, а мы сыграли плохо, это лучшее описание матча.
Честно говоря, у меня нет четкого ответа, что именно значит это поражение для клуба. Такое случалось и с другими командами, и вряд ли они могли это объяснить. Это как у водопроводчика, который один день доволен своей работой, а на другой все идет наперекосяк.
Я не думаю, что дело в отсутствии правильной подготовки к матчу. Парни отдали все, что у них было на льду в этой встрече. По крайней мене на данный момент это был их максимум, просто этого оказалось недостаточно. Мы знаем, что у «Питтбсурга» команда сильнее нашей, это знает любой человек на планете. «Пингвинз» являются действующими обладателями Кубка Стэнли, это лучшая команда НХЛ. Если для кого-то это секрет, то точно не для меня.
Чтобы победить «Питтсбург», «Оттаве» надо быть в наилучшей форме. В пятом матче мы были далеки от нее», – приводит слова Буше официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Питтсбург» повел в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет 23 мая в Оттаве.
Матч
Питтсбург - Оттава - 7:0 (4:0, 1:0, 2:0)
Голы:
Мяяття (Раст), 8:14 (1:0). Кросби (Дэйли, Малкин), 12:03 (2:0 - бол.). Раст (Бонино, Роуни), 16:04 (3:0). Уилсон (Бонино, Роуни), 18:17 (4:0). Каллен (Штрайт, Роуни), 21:54 (5:0). Кессел (Малкин, Кросби), 40:50 (6:0 - бол.). Дэйли (Малкин, Кессел), 48:49 (7:0 - бол.).
Место и дата
21 мая 22:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция