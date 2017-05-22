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Отпуск «Локомотива» продлится чуть больше трех недель

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

С сегодняшнего дня тренеры и футболисты московского «Локомотива» находятся в отпуске.

Отпуск команды продлится чуть больше трех недель. При этом для нескольких футболистов отдых начнется позднее, так как они получили вызовы в национальные сборные.

О сроках и месте проведения сборов в июне будет сообщено дополнительно.

Напомним, в завершившемся в России футбольном сезоне команда Юрия Семина завоевала Кубок страны, а в национальном чемпионате заняла восьмое место. 

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