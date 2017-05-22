Никита Симонян: Выражаю соболезнования семье Владимира Перетурина
Вице-президент Российского Футбольного Союза Никита Симонян
выразил соболезнования семье Владимира Перетурина, умершего на 79-м году жизни.
«Выражаю соболезнования семье Владимира Ивановича, его близким. Он прошел свой путь в футболе, начиная игроком, заканчивая комментатором. Это потеря для всего отечественного футбола», - сказал Симонян в телефонном разговоре с корреспондентом «Р-Спорт».
Напомним, что за игровую карьеру Перетурин выступал за ленинградские «Динамо» и «Автомобилист», а также рыбинский «Сатурн».
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