Марсело: Многие не хотели, чтобы «Реал» выиграл лигу
Защитник «Реала»
Марсело после матча 38-го тура примеры с «Малагой» (2:0) прокомментировал
победу команды в чемпионате.
«Мы можем гордиться командой и тренерским штабом. Многие не хотели, чтобы «Реал» выиграл лигу. Но мы боролись до конца. Мы – «Реал» (Мадрид).
Наша цель – победить в чемпионате и во всех других турнирах, в которых мы участвуем. Мы проводим отличный сезон. И у нас есть две недели до следующего финала. Этот титул для наших болельщиков.
К концу сезона мы сохранили возможность завоевать два трофея. Мы выиграли один и можем выиграть другой», – приводит Goal.com слова Марсело.
Напомним, «Реал» выиграл чемпионат впервые с 2012 года. В предыдущие четыре года команда трижды занимала второе место и один раз была третьей.
3 июля на стадионе «Миллениум» в Кардиффе «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Ювентусом» и постарается защитить свой прошлогодний титул.
Матч
Голы
Роналду 2 (0:1). Бензема 55 (0:2).
Состав
Малага: Камени, Вильянуэва, Рикка, Торрес, Форналс, Кеко (Кастро, 60), Камачо, Родригес Х. (Дуда, 72), Ресио, Рамирес (Шарлес, 69)
Реал: Навас, Марсело, Варан, Рамос, Данило, Каземиро (Ковачич, 66), Иско (Родригес, 66), Кроос, Модрич, Роналду, Бензема (Мората, 73)
Предупреждения:
Камени, 56; Родригес Х., 57 - нет
Судья:
Рикардо Де Бургос (Испания)
Место и дата
21 мая 21:00, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция