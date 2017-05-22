Марсело: Многие не хотели, чтобы «Реал» выиграл лигу

Защитник «Реала» Марсело после матча 38-го тура примеры с «Малагой» (2:0) прокомментировал победу команды в чемпионате.

«Мы можем гордиться командой и тренерским штабом. Многие не хотели, чтобы «Реал» выиграл лигу. Но мы боролись до конца. Мы – «Реал» (Мадрид).

Наша цель – победить в чемпионате и во всех других турнирах, в которых мы участвуем. Мы проводим отличный сезон. И у нас есть две недели до следующего финала. Этот титул для наших болельщиков.

К концу сезона мы сохранили возможность завоевать два трофея. Мы выиграли один и можем выиграть другой», – приводит Goal.com слова Марсело.

Напомним, «Реал» выиграл чемпионат впервые с 2012 года. В предыдущие четыре года команда трижды занимала второе место и один раз была третьей.

3 июля на стадионе «Миллениум» в Кардиффе «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Ювентусом» и постарается защитить свой прошлогодний титул.