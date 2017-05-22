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Марсело: Многие не хотели, чтобы «Реал» выиграл лигу

Источник:  Goal.comКомментарии

Защитник «Реала» Марсело после матча 38-го тура примеры с «Малагой» (2:0) прокомментировал победу команды в чемпионате.

«Мы можем гордиться командой и тренерским штабом. Многие не хотели, чтобы «Реал» выиграл лигу. Но мы боролись до конца. Мы – «Реал» (Мадрид).

Наша цель – победить в чемпионате и во всех других турнирах, в которых мы участвуем. Мы проводим отличный сезон. И у нас есть две недели до следующего финала. Этот титул для наших болельщиков.

К концу сезона мы сохранили возможность завоевать два трофея. Мы выиграли один и можем выиграть другой», – приводит Goal.com слова Марсело.

Напомним, «Реал» выиграл чемпионат впервые с 2012 года. В предыдущие четыре года команда трижды занимала второе место и один раз была третьей.

3 июля на стадионе «Миллениум» в Кардиффе «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Ювентусом» и постарается защитить свой прошлогодний титул.

Матч

Малага - Реал - 0:2 (0:1)

Голы

Роналду 2 (0:1). Бензема 55 (0:2).

Состав

Малага: Камени, Вильянуэва, Рикка, Торрес, Форналс, Кеко (Кастро, 60), Камачо, Родригес Х. (Дуда, 72), Ресио, Рамирес (Шарлес, 69)

Реал: Навас, Марсело, Варан, Рамос, Данило, Каземиро (Ковачич, 66), Иско (Родригес, 66), Кроос, Модрич, Роналду, Бензема (Мората, 73)

Предупреждения:

Камени, 56; Родригес Х., 57 - нет

Судья:

Рикардо Де Бургос (Испания)

Место и дата

21 мая 21:00, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция

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