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Дмитрий Юшкевич: Итог чемпионата мира для сборной России больше положительный, чем отрицательный

Источник:  КХЛКомментарии

Олимпийский чемпион Дмитрий Юшкевич оценил выступление сборной России на чемпионате мира.

Напомним, команда Олега Знарка заняла на турнире третье место.

- Перед началом чемпионата я говорил, что эта сборная мне очень нравится. И итог чемпионата для россиян, я считаю, больше положительный, чем отрицательный.  Это была самая молодая наша сборная за многие годы, а из шести топ-команд турнира она оказалась и вовсе самой младшей после американцев. Можно ли назвать успехом бронзовые медали? Знаете, если бы перед началом ЧМ кто-то сказал, что мы выиграем бронзу, многие бы ответили: «Отлично!» Но по ходу турнира ребята избаловали нас своей игрой, и потому хотелось большего. А чего не хватило в полуфинале с канадцами... В первую очередь - опыта. Молодые ребята действовали здорово, но когда нужно было сыграть именно на победу - неопытность сказалась. Молодые защитники под давлением канадцев начали ошибаться и потеряли нить игры, - сказал Юшкевич.

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