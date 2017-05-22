Международный паралимпийский комитет не восстановил членство в организации Паралимпийского комитета России

Вице-президент ПКР: Отказ в участии в отборе к Пхенчхану может быть снять, когда отборочных соревнований уже не будет

Вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Олег Смолин рассказал о переговорах с Международным паралимпийским комитетом (МПК) об участии российских спортсменов в отборочных соревнованиях перед Играми в Пхенчхане.