Международный паралимпийский комитет не восстановил членство в организации Паралимпийского комитета России
Международный паралимпийский комитет (МПК) на заседании
единогласным решением участников совета не восстановил членство Паралимпийского
комитета России (ПКР).
«Управляющий совет МПК впечатлён усилиями ПКР по восстановлению членства в полном объёме. Подчеркиваем, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено позволить Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) проводить тестирование спортсменов уже летом 2017 года,что свидетельствует о положительных изменениях, но пока говорить о полном восстановлении ПКР в правах нельзя», заявил президент МПК Филип Крэйвен.
Напомним, что МПК аннулировал членство ПКР в составе организации из-за допингового скандала в августе 2016 года.
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