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Международный паралимпийский комитет не восстановил членство в организации Паралимпийского комитета России

Источник:  Международный паралимпийский комитет (IPC)Комментарии

Международный паралимпийский комитет (МПК) на заседании единогласным решением участников совета не восстановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Управляющий совет МПК впечатлён усилиями ПКР по восстановлению членства в полном объёме. Подчеркиваем, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено позволить Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) проводить тестирование спортсменов уже летом 2017 года,что свидетельствует о положительных изменениях, но пока говорить о полном восстановлении ПКР в правах нельзя», заявил президент МПК Филип Крэйвен.

Напомним, что МПК аннулировал членство ПКР в составе организации из-за допингового скандала в августе 2016 года.

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