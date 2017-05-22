Эрик Карлссон: Лучше проиграть 0:7, чем в овертайме

Защитник «Оттавы» Эрик Карлссон объяснил, почему досрочно завершил пятый матч финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Питтсбургом» (0:7).

«Очевидно, все складывалось не в нашу пользу, поэтому было принято решение урезать количество игроков на скамейке, чтобы лучше подготовиться к шестой игре. Со мной все в порядке, это был тактический ход. Подобное случалось в серии с «Рейнджерс», так что мы знаем, как с этим справляться.

Психология остается прежней, поэтому необходимо как можно скорее перестроиться. Знаю, что так говорить неправильно, но уж лучше проиграть так, чем в овертайме.

«Оттава» не сыграла так, как должны была, это абсолютно неприемлемо. Нет сомнений, что «Питтсбург» выглядел значительно лучше, они использовали свои моменты, и к этому особенно нечего добавить», – приводит слова Карлссона официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Питтсбург» повел в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет 23 мая в Оттаве.