Эрик Карлссон: Лучше проиграть 0:7, чем в овертайме
Защитник «Оттавы»
Эрик Карлссон объяснил, почему досрочно завершил пятый матч финальной серии
плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Питтсбургом» (0:7).
«Очевидно, все складывалось не в нашу пользу, поэтому было принято решение урезать количество игроков на скамейке, чтобы лучше подготовиться к шестой игре. Со мной все в порядке, это был тактический ход. Подобное случалось в серии с «Рейнджерс», так что мы знаем, как с этим справляться.
Психология остается прежней, поэтому необходимо как можно скорее перестроиться. Знаю, что так говорить неправильно, но уж лучше проиграть так, чем в овертайме.
«Оттава» не сыграла так, как должны была, это абсолютно неприемлемо. Нет сомнений, что «Питтсбург» выглядел значительно лучше, они использовали свои моменты, и к этому особенно нечего добавить», – приводит слова Карлссона официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Питтсбург» повел в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет 23 мая в Оттаве.
Матч
Питтсбург - Оттава - 7:0 (4:0, 1:0, 2:0)
Голы:
Мяяття (Раст), 8:14 (1:0). Кросби (Дэйли, Малкин), 12:03 (2:0 - бол.). Раст (Бонино, Роуни), 16:04 (3:0). Уилсон (Бонино, Роуни), 18:17 (4:0). Каллен (Штрайт, Роуни), 21:54 (5:0). Кессел (Малкин, Кросби), 40:50 (6:0 - бол.). Дэйли (Малкин, Кессел), 48:49 (7:0 - бол.).
Место и дата
21 мая 22:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция