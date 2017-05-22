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Николай Соловьев: Поражен тому количеству негатива, который обрушился на нашу команду после поражений на чемпионате мира

Источник:  КХЛКомментарии

Заслуженный тренер России Николай Соловьев оценил выступление российской сборной на чемпионате мира.

Напомним, команда Олега Знарка заняла на турнире третье место.

- Считаю, что сборная России выступила достойно. Несмотря на то, что всем нам, конечно, хотелось золота. Очень интересный у наших был состав. У этого состава при надлежащем к нему отношении - большое будущее. Я поражен тому количеству негатива, который обрушился на российскую команду после поражений на чемпионате мира. Да, эмоции, да, расстройство и разочарование. Но столько оскорблений, столько желчи… Мало того, что это просто некрасиво, но это еще и положения не исправит. Спрятались за ширмой анонимности и такие камни бросают… Если бы знать, кто… За такие вещи раньше на дуэль вызывали, - сказал Соловьев.

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