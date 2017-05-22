Николай Соловьев: Поражен тому количеству негатива, который обрушился на нашу команду после поражений на чемпионате мира
Заслуженный тренер России Николай Соловьев оценил выступление российской сборной на чемпионате мира.
Напомним, команда Олега Знарка заняла на турнире третье место.
- Считаю, что сборная России выступила достойно. Несмотря на то, что всем нам, конечно, хотелось золота. Очень интересный у наших был состав. У этого состава при надлежащем к нему отношении - большое будущее. Я поражен тому количеству негатива, который обрушился на российскую команду после поражений на чемпионате мира. Да, эмоции, да, расстройство и разочарование. Но столько оскорблений, столько желчи… Мало того, что это просто некрасиво, но это еще и положения не исправит. Спрятались за ширмой анонимности и такие камни бросают… Если бы знать, кто… За такие вещи раньше на дуэль вызывали, - сказал Соловьев.