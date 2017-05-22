Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

На новом стадионе в Петербурге начали снимать газон (фото, видео)

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В социальных сетях появились фотографии со стадиона на Крестовском острове: на них видно, что на поле работает трактор, снимающий газон арены.

Фото: Instagram

Фото: ВКонтакте

Отметим, ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявлял, что для стадиона зарезервировано два натуральных рулонных газона. Он отмечал, что решение о сохранении старого газона и его полной прошивке укрепляющими нитями или замене поля должно быть принято до 31 мая. Оба варианта согласованы с ФИФА.

22 мая Игорь Албин, курирующий строительство стадиона, от комментариев отказался.

В Петербурге не выжил газон, его меняют. Все под контролем или все плохо? [подробности ситуации]

Матч открытия Кубка конфедераций пройдет в Петербурге 17 июня, в нем встретятся сборные России и Новой Зеландии. Также на арене состоятся еще два матча групповой стадии и финал турнира.

ВИДЕО

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
В Петербурге не выжил газон, его меняют. Все под контролем или все плохо?В Петербурге не выжил газон, его меняют. Все под контролем или все плохо?В понедельник на поле стадиона «Санкт-Петербург» выехал трактор, чтобы снять старый газон – видимо, шансов на его спасение не осталось.Экс-игрок «Ливерпуля» спел «Калинку» с Мостовым (видео)Как сообщает RT, в рамках открытия парка Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Стэн Коллимор исполнил русскую народную песню «Калинка» вместе с журналистом RT Нилом Харви и бывшим полузащитником «Спартака» Александром Мостовым.В Пулково открыли буферную зону для болельщиковПеред Кубком конфедераций в петербургском аэропорту Пулково открыли буферную зону для болельщиков с шатром и общепитом, сообщил коммерческий директор управляющей компании аэропорта Евгений Ильин.Зачем нужен такой «Зенит»? Главное для Петербурга за неделюЗачем нужен такой «Зенит»? Главное для Петербурга за неделюОдин «Зенит» все-таки решил главную задачу на концовку: вторая команда осталась в ФНЛ. Но не факт, что это хорошо.В петербургском метро проверят систему централизованного оповещенияУтром 24 мая на станциях метрополитена в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017 пройдет проверка системы централизованного оповещения, сообщает официальный сайт ГУП «Петербургский метрополитен».Член комитета по благоустройству Санкт-Петербурга: Остается загадкой, почему не проснулся газон на «Санкт-Петербург Арене»Агроном, член комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимир Верховых высказался о газоне на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.Алексей Стрепетов: Кокорин будет в составе сборной России на чемпионат мираБывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о победе (2:0) петербургского клуба над «Локомотивом» в матче 30-го тура РФПЛ.Роналдиньо: После такого теплого приема будет трудно не болеть за Россию на Кубке КонфедерацийБразильский нападающий сборной Легенд ФИФА Роналдиньо после матча против сборной России прокомментировал итоги своего приезда в Россию.Сборная России с Радимовым, Малафеевым и Булыкиным обыграла Легенд ФИФА с Роналдиньо и ДесайиВ Санкт-Петербурге прошел выставочный матч, в котором сборная России в серии пенальти обыграла команду «Легенды ФИФА».Вячеслав Малафеев: Если сборная России переборет саму себя – можно обыгрывать любого соперникаБывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафевв поделился мнением о предстоящем выступлении сборной России на Кубке конфедераций.В Петербурге официально открыт парк Кубка конфедераций20 мая в Петербурге на Конюшенной площади официально открыли парк Кубка конфедераций.Роналдиньо: Кубок конфедераций даже более важен, чем ЧМИзвестный бразильский футболист Роналдиньо поделился мнением о Кубке конфедераций в России.Роналдиньо: На Кубке конфедераций буду болеть, чтобы сборная России хорошо себя показалаИзвестный бразильский футболист Роналдиньо поделился мнением о Кубке конфедераций в России.Алим Бишенов: еще одно обвинение не повлияет на испорченную репутацию стадиона в Санкт-ПетербургеУправляющий партнер BMS Law Firm Алим Бишенов прокомментировал арест подрядчика строительства стадиона в Санкт-Петербурге гендиректора компании СЭМ-5 Василия Сливкина.Сергей Собянин: Москва ожидает порядка 70 тысяч болельщиков во время Кубка конфедерацийМэр Москвы Сергей Собянин сообщил сколько болельщиков посетят Кубок конфедерации в столице России.«Метрострой»: Администрация города очень нерешительно принимает работы по арене «Санкт-Петербург»Генеральный директор «Метростроя» Вадим Александров поделился мнением о приеме администрацией города арены «Санкт-Петербург».«Поэтому Россия не поднимается!» Луческу объяснил, что наш футбол – неправильный«Поэтому Россия не поднимается!» Луческу объяснил, что наш футбол – неправильныйМонолог Мирчи Луческу о «Спартаке», Мутко, стадионе, ошибках российского футбола и судьях занял 25 минут.Расписание Кубка Конфедераций 2017Расписание Кубка Конфедераций 2017В России 17 июня будет проводиться международный турнир «Кубок Конфедераций по футболу 2017». Мы представляем расписание турнираМирча Луческу: Новый стадион строили 10 лет, а после матча с «Тереком» под общий смех вернулись на «Петровский»Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением об организации футбола в России.Кубок конфедераций: что нужно знать о сборной Новой ЗеландииКубок конфедераций: что нужно знать о сборной Новой Зеландии«Советский спорт» рассказывает о сборных, которые сыграют на Кубке конфедераций-2017.
Олимпиада
Международный паралимпийский комитет не восстановил членство в организации Паралимпийского комитета России
Футбол
Владимир Перетурин умер на 79-м году жизни
Футбол
Экс-игрок «Ливерпуля» спел «Калинку» с Мостовым (видео)
Футбол
Пресс-атташе «Арсенала»: Размер ущерба подсчитывается
все новости
Стадион на Крестовском острове
Стадион на Крестовском островекалендарьстатистика
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости