На новом стадионе в Петербурге начали снимать газон (фото, видео)

В социальных сетях появились фотографии со стадиона на Крестовском острове: на них видно, что на поле работает трактор, снимающий газон арены.

Отметим, ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявлял, что для стадиона зарезервировано два натуральных рулонных газона. Он отмечал, что решение о сохранении старого газона и его полной прошивке укрепляющими нитями или замене поля должно быть принято до 31 мая. Оба варианта согласованы с ФИФА.

22 мая Игорь Албин, курирующий строительство стадиона, от комментариев отказался.

В Петербурге не выжил газон, его меняют. Все под контролем или все плохо? [подробности ситуации]

Матч открытия Кубка конфедераций пройдет в Петербурге 17 июня, в нем встретятся сборные России и Новой Зеландии. Также на арене состоятся еще два матча групповой стадии и финал турнира.

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