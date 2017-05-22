Евгений Малкин: Советую тренерскому штабу сборной пристальнее следить за НХЛ

Евгений Малкин, выступающий за клуб Национальной Хоккейной Лиги «Питтсбург Пингвинз», прокомментировал выступления сборной России на чемпионате мира по хоккею.

«Я считаю, что ребята достойно выступили. Конечно, было обидное поражение от канадцев. Но первые два периода были потрясающими. Немножко не хватило. Может, где-то подустали. Откатились назад, сыграли неправильно, не по тактике. Но выиграли бронзу, не расслабились. Вышли на матч с финнами — и уверенно выиграли. Я считаю, это хороший результат. Ну а вообще нужно следить более пристально за хоккеем в Северной Америке, какой-то анализ делать. Пусть Олег Знарок и Харийс Витолиньш чаще прилетают за океан, смотрят, как играют хоккеисты НХЛ, перенимают опыт. Здесь тяжело описать в двух словах. Это огромная работа. Я думаю, что Знарок учится. Знаю, он очень переживает за ребят и результат. Был шанс победить Канаду. Так что давайте развиваться. Учиться на своих ошибках. Надеюсь, придёт то время, когда мы победим канадцев. Наше уже не придёт, но я верю в молодых, новых ребят, которые наконец-то обгонят Канаду» - поделился Малкин.

Сборная России на прошедшем чемпионате мира в Париже заняла третье место, обыграв команду Финляндии со счётом 5:3.