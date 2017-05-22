Сергей Черкас: Если бы Россия играла с Канадой в финале, там уже была бы другая история
Заслуженный тренер России Сергей Черкас дал оценку выступления российской сборной на чемпионате мира.
Напомним, команда Олега Знарка заняла на турнире третье место.
- Я бы оценил турнир двояко. С одной стороны, нашим тренерам удалось сделать команду очень хорошую, играющую, интересную. Мы на протяжении всего чемпионата радовались игре. Но с другой - мы не добились такого результата, которого хотели - игры в финале. Это немного портит общее впечатление от чемпионата. Ребята должны была обыгрывать американцев в группе и играть спокойно с канадцами в финале, а там уже была бы другая история. И такой итог стал бы отличным для нас, причем абсолютно неважно - при выигрыше или при проигрыше, - считает Черкас.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически