Бобби Райан: «Питтсбург» показал, как надо играть в важнейшем матче финала конференции
Форвард «Оттавы»
Бобби Райан подвел итоги пятого матча финальной серии плей-офф Восточной
конференции НХЛ с «Питтсбургом» (0:7).
«Мы получили хороший урок от «Питтсбурга» на тему того, как надо играть в важнейшем матче финала конференции в Национальной хоккейной лиге. Мы все делали неправильно, а все, что делал соперник, было практически идеально.
«Пингвинз» были лучше во всех компонентах и добились заслуженной победы. Все игроки «Оттавы» продемонстрировали ужасный хоккей. Перед матчем мы сидели в раздевалке, и мне казалось, что все заряжены на борьбу. Из-за этого поражение смотрится еще более обидным», – приводит слова Райана официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Питтсбург» повел в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет 23 мая в Оттаве.
Матч
Питтсбург - Оттава - 7:0 (4:0, 1:0, 2:0)
Голы:
Мяяття (Раст), 8:14 (1:0). Кросби (Дэйли, Малкин), 12:03 (2:0 - бол.). Раст (Бонино, Роуни), 16:04 (3:0). Уилсон (Бонино, Роуни), 18:17 (4:0). Каллен (Штрайт, Роуни), 21:54 (5:0). Кессел (Малкин, Кросби), 40:50 (6:0 - бол.). Дэйли (Малкин, Кессел), 48:49 (7:0 - бол.).
Место и дата
21 мая 22:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция