Бобби Райан: «Питтсбург» показал, как надо играть в важнейшем матче финала конференции

Форвард «Оттавы» Бобби Райан подвел итоги пятого матча финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Питтсбургом» (0:7).

«Мы получили хороший урок от «Питтсбурга» на тему того, как надо играть в важнейшем матче финала конференции в Национальной хоккейной лиге. Мы все делали неправильно, а все, что делал соперник, было практически идеально.

«Пингвинз» были лучше во всех компонентах и добились заслуженной победы. Все игроки «Оттавы» продемонстрировали ужасный хоккей. Перед матчем мы сидели в раздевалке, и мне казалось, что все заряжены на борьбу. Из-за этого поражение смотрится еще более обидным», – приводит слова Райана официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Питтсбург» повел в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет 23 мая в Оттаве.