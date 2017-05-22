Даниил Квят: Первая четверка будет для меня хорошим результатом

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о своих ожиданиях от Гран-при Монако.



«Для меня это словно еще один домашний этап чемпионата, поскольку живу я в Монако, и во время уик-энда могу засыпать в своей постели. Это необычное чувство, но это то, что мне нравится, – приводит слова россиянина официальный сайт команды. – Сама трасса уникальна. Здесь большую роль играет ваша реакция и рефлексы – нужно просто следовать своим чувствам и найти правильный ритм, чтобы преуспеть. Мои результаты на Гран-при Монако идут по шаблону: в 2014-м я не финишировал, в 2015 году стал 4-м, а в следующем году снова не финишировал… Так что в этом году мое выступление должно получиться хорошим. Мои квалификации в Монако всегда были вполне приличными, а что касается гонок, то в 2015-м здесь я провел одну из лучших в карьере. В этом сезоне я конечно хочу собрать хороший уик-энд, а там, посмотрим, что выйдет. Четвертое место было бы хорошим продолжением моей последовательности результатов», - цитирует Квята издание Sportbox.ru.



Напомним, что Гран-при Монако пройдёт с 25 по 28 мая